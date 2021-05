Superenalotto | a Reggio Calabria centrato un 5+1 | il vincitore ha acquistato una quota di sistema portando a casa 10 mila euro

Advertising

infoitinterno : Superenalotto: a Reggio Calabria centrato un 5+1, il vincitore ha acquistato una quota di sistema portando a casa 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto Reggio

Stretto web

Calabria, centrato un 5+1 all'estrazione del, il vincitore ha acquistato una quota di sistema portando a casa 10 mila euro Centrato un 5 + 1 da 679.682,03 euro nel concorso 56 del ...Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione... Festa a Melito di Porto Salvo, in provincia diCalabria, dove è stata centrata la vincita più alta ...Il concorso in esame è quello dello scorso 11 maggio. Era stata acquistata in riva allo Stretto una quota del sistema vincente ...Reggio Calabria, centrato un 5+1 all’estrazione del Superenalotto, il vincitore ha acquistato una quota di sistema portando a casa 10 mila euro ...