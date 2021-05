Serve un nuovo patto per la salute globale (Di sabato 15 maggio 2021) Il dibattito sulla proprietà intellettuale dei brevetti, per quanto sia innegabile il valore della ricerca scientifica prodotta dell’industria farmaceutica, dovrebbe divenire un dibattito sulla salute globale facendo sì che si ampli la riflessione sullo stato di salute mondiale prendendo in considerazione certamente la questione ambientale, ma assumendosi anche in toto la responsabilità dello stato di salute di chi popola questo pianeta, inclusi gli animali che sono indispensabili per il ciclo della nostra vita ma che siamo incapaci di proteggere e che anzi, diventano spesso gli obiettivi contro cui puntare il dito (si pensi a quanti avrebbero volentieri sterminato tutti i pipistrelli ritenendoli i colpevoli del Covd). Se quando parliamo di global health parliamo, come riferisce l’Istituto Superiore di Sanità, di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021) Il dibattito sulla proprietà intellettuale dei brevetti, per quanto sia innegabile il valore della ricerca scientifica prodotta dell’industria farmaceutica, dovrebbe divenire un dibattito sullafacendo sì che si ampli la riflessione sullo stato dimondiale prendendo in considerazione certamente la questione ambientale, ma assumendosi anche in toto la responsabilità dello stato didi chi popola questo pianeta, inclusi gli animali che sono indispensabili per il ciclo della nostra vita ma che siamo incapaci di proteggere e che anzi, diventano spesso gli obiettivi contro cui puntare il dito (si pensi a quanti avrebbero volentieri sterminato tutti i pipistrelli ritenendoli i colpevoli del Covd). Se quando parliamo di global health parliamo, come riferisce l’Istituto Superiore di Sanità, di ...

