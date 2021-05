Serie A | lo Spezia è salvo ufficialmente | sconfitto 4-1 il Torino

(Di sabato 15 maggio 2021) Prima campionato della storia in massimae prima permanenza centrata. LaA dice che lodopo aver colto i tre punti nello scontro diretto contro il. Una vittoria roboante per Vincenzo Italiano che rifila quattro reti ai granata di Davide Nicola centrando l’obiettivo. Una vittoria pazzesca, rotonda e cercata. Ma soprattutto storica. La compagine ligure riesce a salvarsi alla penultima giornata di campionato dopo aver schiantato in casa ildi Davide Nicola: Saponara, la doppietta di Nzola ed il sigillo di Erlic hanno messo in cassaforte una permanenza inA meritatissima. L’ultima di campionato contro la Roma, sempre in casa, sarà una passerella che i bianconeri si concederanno felicemente: ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Spezia - Torino 4-1, rete di Erlic M. (SPE) - ZZiliani : Segna come un attaccante, serve assist e gioca cento palloni a partita: difficile trovare un centrocampista più for… - MarcoDiMaro : La vera impresa oggi è quella dello #Spezia. Tutti alla vigilia del campionato lo davano già retrocesso. Ma la soci… - quellodiPitelli : RT @SkySport: SPEZIA-TORINO 4-1 Risultato finale ? ? #Saponara (19') ? rig. #Nzola (41') ? rig. #Belotti (53') ? #Nzola (74') ? #Erlic (84'… - s_maccaferri : Lo Spezia si salva, alla prima volta in Serie A. Il Torino, potenzialmente, si gioca tutto domenica prossima nello… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Spezia

lagoleada.it

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata diA 2020/21: pagelleTorino Le pagelle dei protagonisti del match trae Torino, valido per la 37ª giornata del campionato diA 2020/2021. TOP: Saponara FLOP: Bremer VOTI...Quattro partite in questo sabato diA, valido per la 37esima e penultima giornata. Dalle 15 sono in campo Genoa - Atalanta (su Sky SportA e Sky Sport 252) e- Torino (su Sky Sport 253). Alle 18 il derby d'Italia tra la Juventus e l'Inter già campione (su Sky SportA e Sky Sport 251). Chiude, alle 20.45, l'altro ...Spezia-Torino 4-1 nella 37a giornata del campionato di Serie A 2020/21. Cinque cambi per Italiano dopo il 2-2 esterno contro la Sampdoria, in difesa entrano Ismajli e Marchizza ed escono Erlic e ...Si gioca nel weekend la 37^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Sabato ore 15Genoa-Atalanta 3-4: 48', 84' Shomurodov, 67' rig. Pandev-9' ...