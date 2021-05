Scossa di terremoto | sospeso il traffico ferroviario sulla linea Orte - Ancona

(Di sabato 15 maggio 2021) GUBBIO - Una serie di scosse diin mattinata e fpreoccupazione in tutta la zona. Presi anche alcuni provvedimenti: è stato infttidalle ore 10 il...

Protezione Civile: "Non risultano danni". Unadidi magnitudo 3,9 (inizialmente clasificata a 4.0 dall'Ingv) è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 2 chilometri a Nord - Est di Gubbio. La...E' sospeso dalle ore 10 il traffico ferroviario sulla linea Orte - Ancona, a Fossato di Vico, dopo unadidi magnitudo 3.9 (inizialmente clasificata a 4.0 dall'Ingv) nella zona di Gubbio. I disagi coinvolgono, informano le Fs, l' IC 534 (Roma - Ancona) con 73 persone a bordo, il treno ...Secondo la stima provvisoria dell'Ingv la scossa ha avuto una magnitudo tra 3.7 e 4.2 . Venerdì sera piccola scossa (2.8 di magnitudo) a Gubbio . Quella di sabato mattina è stata avvertita sia nell'Eu ...GUBBIO - Una serie di scosse di terremoto in mattinata e forte preoccupazione in tutta la zona. Presi anche alcuni provvedimenti: è stato inftti sospeso dalle ore 10 il ...