Pirlo: “Il pasillo de honor? A noi mai fatto in 9 anni. Quello della Samp penso sia abbastanza” (Di sabato 15 maggio 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport anche della questione pasillo de honor non concesso all’Inter prima dell’ingresso in campo. Queste le sue parole: “Non sono state decisioni politiche. A noi in nove anni non è mai stato fatto, la Samp l’ha fatto una settimana dopo credo sia abbastanza. La società ha fatto i complimenti all’Inter, il presidente in primis. Non è la società che chiede, nemmeno io. Non c’è un obbligo, non c’è stato nemmeno in questi nove anni”. Avete messo nel mirino il Milan o il Napoli?“Abbiamo una settimana di speranza sperando in un passo falso degli altri. Vediamo domani e nella prossima partita cosa succederà”. Foto: Twitter uff. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Andrea, tecnicoJuventus, ha parlato a Sky Sport anchequestionedenon concesso all’Inter prima dell’ingresso in campo. Queste le sue parole: “Non sono state decisioni politiche. A noi in novenon è mai stato, lal’hauna settimana dopo credo sia. La società hai complimenti all’Inter, il presidente in primis. Non è la società che chiede, nemmeno io. Non c’è un obbligo, non c’è stato nemmeno in questi nove”. Avete messo nel mirino il Milan o il Napoli?“Abbiamo una settimana di speranza sperando in un passo falso degli altri. Vediamo domani e nella prossima partita cosa succederà”. Foto: Twitter uff. ...

