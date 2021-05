Nicola: “Spese tante energie, restiamo sereni e compatti” (Di sabato 15 maggio 2021) Davide Nicola predica serenità dopo la pesante sconfitta contro lo Spezia Mister Nicola ha analizzato così in conferenza stampa la sonante sconfitta di oggi contro gli aquilotti liguri: “Quella di oggi era una partita importante. Ci siam fatti il mazzo per raggiungere i punti delle ultime partite, è chiaro che avremmo voluto conquistare quanto prima tutto quello per cui abbiamo lavorato. Siamo arrivati bene alla gara con lo Spezia, ma stiamo pagando forse le tante energie nervose Spese. C’è da stare tranquilli e sereni, consapevoli che possiamo raggiungere la salvezza nelle prossime due opportunità. Quando si arriva a chiudere il cerchio e manca poco, lo stato emotivo assume un’importanza diversa. Secondo me non bisogna calcare la mano, ma essere ... Leggi su retecalcio (Di sabato 15 maggio 2021) Davidepredicatà dopo la pesante sconfitta contro lo Spezia Misterha analizzato così in conferenza stampa la sonante sconfitta di oggi contro gli aquilotti liguri: “Quella di oggi era una partita impor. Ci siam fatti il mazzo per raggiungere i punti delle ultime partite, è chiaro che avremmo voluto conquistare quanto prima tutto quello per cui abbiamo lavorato. Siamo arrivati bene alla gara con lo Spezia, ma stiamo pagando forse lenervose. C’è da stare tranquilli e, consapevoli che possiamo raggiungere la salvezza nelle prossime due opportunità. Quando si arriva a chiudere il cerchio e manca poco, lo stato emotivo assume un’importanza diversa. Secondo me non bisogna calcare la mano, ma essere ...

