Mid-Season Invitational 2021, Royal Never Give Up sconfigge Cloud9 e resta imbattuta (Di sabato 15 maggio 2021) Il Mid-Season Invitational 2021 prosegue con Royal Never Give Up ancora imbattuto. Il team della LPL ha infatti sconfitto Cloud9 nel primo giorno della fase di rumble della competizione esports. C’era una certa attesa per questo match, dato che entrambe le squadre avevano infilato una serie di vittorie nella fase a gironi: RNG aveva infatti dominato il Gruppo A, mentre C9 era riuscita a sconfiggere i favoriti del torneo, DWG KIA, nel Gruppo C. L’inizio del match è stato favorevole a Royal Never Give Up, ma con il passare del tempo la composizione del combattimento a squadre di C9 ha cominciato a venire fuori. Quando RNG ha capito che non era il caso di affrontare gli avversari frontalmente è riuscita a ... Leggi su esports247 (Di sabato 15 maggio 2021) Il Mid-prosegue conUp ancora imbattuto. Il team della LPL ha infatti sconfittonel primo giorno della fase di rumble della competizione esports. C’era una certa attesa per questo match, dato che entrambe le squadre avevano infilato una serie di vittorie nella fase a gironi: RNG aveva infatti dominato il Gruppo A, mentre C9 era riuscita are i favoriti del torneo, DWG KIA, nel Gruppo C. L’inizio del match è stato favorevole aUp, ma con il passare del tempo la composizione del combattimento a squadre di C9 ha cominciato a venire fuori. Quando RNG ha capito che non era il caso di affrontare gli avversari frontalmente è riuscita a ...

Ultime Notizie dalla rete : Mid Season Fall Guys, inutile l'avvertimento: il codice sorgente finisce su Steam L'ultimo aggiornamento di Fall Guys ha prodotto un risultato decisamente negativo per Mediatonic. Nel corso dei primi minuti, infatti, oltre all'ultimo update di Mid - Season della nuova stagione del simpatico titolo in salsa Battle Royale è stato pubblicato anche il codice sorgente. Una situazione decisamente scomoda per il team di sviluppo, che si è trovato ...

Call of Duty Warzone, il nuovo update risolve un fastidioso bug Se oltre agli sparatutto siete degli amanti degli action movie anni '80, sarete felici di sapere che due personaggi iconici sono in dirittura d'arrivo grazie all'update mid - season: si tratta di ...

Call of Duty Warzone, l'update mid-season è un tripudio anni '80 Spaziogames.it Fall Guys, inutile l’avvertimento: il codice sorgente finisce su Steam Mediatonic ha commesso un tragico errore, caricando il codice sorgente di Fall Guys su Steam insieme all'ultimo update del titolo ...

LoL: MSI 2021 Rumble Stage - Riepilogo del primo giorno MSI 2021 Rumble Stage inizia oggi ed è pieno di pesi massimi! Il Mid-Season Invitational 2021 è tornato dopo una pausa ...

