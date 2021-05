Maurizio Costanzo: “Mi dispiace per Pippo Baudo ma non la penso come lui, non avrei staccato microfono a Fedez” (Di sabato 15 maggio 2021) “Io penso che le telecamere non si staccano, che a una piazza un artista a sua scelta può dire quel che vuole, poi ne pagherà le conseguenze. Mi dispiace ma non sono d’accordo con Pippo Baudo (il conduttore ha detto che avrebbe staccato le telecamere a Fedez, ndr). Bisogna crescere un po’ tutti. Fedez dice una cosa sbagliata? Ecco si discuta sulla cosa sbagliata che ha detto. Ma poi tutto sul decreto legge Zan, riempiamo le piazza su una banalità. Vi ricordate quel film “In Viaggio con papà”, Verdone e Sordi?… Ognuno deve essere libero di amare chi gli pare“. Queste le parole di Maurizio Costanzo, ospite al talk Programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti su FQMagazine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) “Ioche le telecamere non si staccano, che a una piazza un artista a sua scelta può dire quel che vuole, poi ne pagherà le conseguenze. Mima non sono d’accordo con(il conduttore ha detto che avrebbele telecamere a, ndr). Bisogna crescere un po’ tutti.dice una cosa sbagliata? Ecco si discuta sulla cosa sbagliata che ha detto. Ma poi tutto sul decreto legge Zan, riempiamo le piazza su una banalità. Vi ricordate quel film “In Viaggio con papà”, Verdone e Sordi?… Ognuno deve essere libero di amare chi gli pare“. Queste le parole di, ospite al talk Programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti su FQMagazine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Maurizio Costanzo: “Mi dispiace per Pippo Baudo ma non la penso come lui, non avrei staccato microfono a Fedez” - ilfattovideo : Maurizio Costanzo: “Quando smetterò di avere curiosità per l’ospite che ho davanti, smetterò di fare questo lavoro” - zazoomblog : Maurizio Costanzo sciabolata all’«Isola dei famosi»: «Perché funziona meno del ‘GF Vip’» - #Maurizio #Costanzo… - GossipItalia3 : Maurizio Costanzo sciabolata all’«Isola dei famosi»: «Perché funziona meno del ‘GF Vip’» #gossipitalianews - _Ecl1pse_00 : Ma certi lo sanno che Maurizio Costanzo non fa un talent? E che elencare le persone che il loro protetto sa imitare… -