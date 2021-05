Le operazioni contro Hamas andranno avanti 'fino a che sarà necessario'

Leggi su agi

(Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Lein corsogli obiettivi dinella striscia di Gazaa che". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una conferenza stampa, secondo quanto riferisce la stampa israeliana. "Chiunque agisca da terroristatrattato come tale", ha aggiunto. Netanyahu ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per il sostegno ed è tornato ad assicurare che Israele sta facendo il possibile per evitare le vittime civili a Gaza. Mentre si prepara una nuova notte di razzi su Tel Aviv e di bombardamenti su Gaza, sale, nel sesto giorno di fuoco incrociato, il bilancio delle vittime da entrambe le parti. In Israele i morti sono 10, mentre almeno 145 persone ...