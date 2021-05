Il latitante della 'Ndrangheta Giuseppe Romeo è rientrato in Italia (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - È rientrato ieri in Italia il latitante della 'Ndrangheta Giuseppe Romeo. L'uomo, 35 anni, si trovava in Spagna dopo essere stato arrestato a Barcellona lo scorso 11 marzo. Scortato dal personale del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) della Direzione centrale della polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino La cattura è avvenuta sulla base di un mandato di arresto europeo, dall'Equipo Operativo della Guardia Civil spagnola, nell'ambito di un'operazione di polizia resa possibile dalla cooperazione fornita dalla squadra mobile della questura di Reggio Calabria e dal Servizio centrale Operativo ... Leggi su agi (Di sabato 15 maggio 2021) AGI - Èieri in Italia il. L'uomo, 35 anni, si trovava in Spagna dopo essere stato arrestato a Barcellona lo scorso 11 marzo. Scortato dal personale del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip)Direzione centralepolizia criminale del dipartimentoPubblica sicurezza è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino La cattura è avvenuta sulla base di un mandato di arresto europeo, dall'Equipo OperativoGuardia Civil spagnola, nell'ambito di un'operazione di polizia resa possibile dalla cooperazione fornita dalla squadra mobilequestura di Reggio Calabria e dal Servizio centrale Operativo ...

