Guida alle It Bags da amare ora e per sempre | e da stringere una volta ancora ai nostri outfit 2021

(Di sabato 15 maggio 2021) Borse iconiche, da sogno e di alta moda: questo l’identikit delle It, dettaglio di stile da onorare anche in questa primavera/estate. Le Itsono le borse che travalicano i confini del tempo: sono un classico, un accessorio che diventa espressione piena della manifattura ma anche dello stile di una maison. Ogniche si scegli di indossarne una, stiamo dichiarando il nostro amore allo stile di un brand che ci ha fatto innamorare. Ma è anche una borsa che parla di noi, delle nostre emozioni, delle nostre giornate, delle nostre serate, perché quando prende forma i designer stanno già immaginando gli attimi in cui le indosseremo, e quanto quell’accessorio in quel dato momento renderà unico e sofisticato il nostro look. It: le borse must have anche delle ...