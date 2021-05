Friburgo-Bayern Monaco: probabili formazioni 15 maggio 2021 (Di sabato 15 maggio 2021) Robert Lewandowski può entrare nella storia della Bundesliga quando i campioni del Bayern Monaco si recheranno a Friburgo e il loro marcatore record Nils Petersen. La pariita Friburgo-Bayern Monaco si gioca oggi, sabato 15 maggio alle ore 15.30. Friburgo-Bayern Monaco: a che punto sono le due squadre? Grifo è il capocannoniere di Friburgo in questa stagione con nove gol, uno in più di Petersen. Il Friburgo ha vinto solo una delle ultime 35 gare di Bundesliga con il Bayern, alla 33 ° giornata della stagione 2014/15. L’ex giocatore del Bayern Petersen ha segnato il vincitore quel giorno. Il tiratore più importante di tutti i tempi di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Robert Lewandowski può entrare nella storia della Bundesliga quando i campioni delsi recheranno ae il loro marcatore record Nils Petersen. La pariitasi gioca oggi, sabato 15alle ore 15.30.: a che punto sono le due squadre? Grifo è il capocannoniere diin questa stagione con nove gol, uno in più di Petersen. Ilha vinto solo una delle ultime 35 gare di Bundesliga con il, alla 33 ° giornata della stagione 2014/15. L’ex giocatore delPetersen ha segnato il vincitore quel giorno. Il tiratore più importante di tutti i tempi di ...

