Formazioni ufficiali Genoa-Atalanta, Serie A 2020/2021 (Di sabato 15 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Genoa-Atalanta, match valido per la trentasettesima giornata della Serie A 2020/2021. I liguri sono già matematicamente salvi e occupano la quattordicesima posizione in classifica a quota 39 punti, con un cammino di 9 vittorie, 12 pareggi e 15 vittorie, i bergamaschi sono in piena lotta per la Champions League e si trovano al momento in seconda posizione con 75 punti, frutto di 22 vittori, 9 pareggi e 5 ko. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di sabato 15 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le Formazioni ufficiali: Genoa (3-5-2): Marchetti, Radovanovic, Masiello, Onguéné; Ghiglione, Zajc, Rovella, Melegoni, Cassata; Destro, ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Ledi, match valido per la trentasettesima giornata della. I liguri sono già matematicamente salvi e occupano la quattordicesima posizione in classifica a quota 39 punti, con un cammino di 9 vittorie, 12 pareggi e 15 vittorie, i bergamaschi sono in piena lotta per la Champions League e si trovano al momento in seconda posizione con 75 punti, frutto di 22 vittori, 9 pareggi e 5 ko. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di sabato 15 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le(3-5-2): Marchetti, Radovanovic, Masiello, Onguéné; Ghiglione, Zajc, Rovella, Melegoni, Cassata; Destro, ...

