Enrico Letta attacca Matteo Salvini: "Esca dal Governo se non vuole le riforme" (Di sabato 15 maggio 2021) Enrico Letta attacca Matteo Salvini durante il suo intervento all’Assemblea di Articolo Uno. ?È evidente la differenza tra il nostro campo e le parole di Salvini su Repubblica cui reagisco in modo molto netto e chiaro - afferma -. Se quella è l’intenzione con cui egli sta al Governo credo che le nostre strade debbano rapidamente divergere. Abbiamo un approccio completamente diverso”. “Questo Governo - sottolinea - è qui per fare le riforme. Lo appoggiamo perché le riforme per gli italiani sono fondamentali anche per far sì che i soldi dalla Ue arrivino e siamo in condizioni di spenderli”. Letta prosegue: “Se Salvini dice che non si fanno le riforme, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021)durante il suo intervento all’Assemblea di Articolo Uno. ?È evidente la differenza tra il nostro campo e le parole disu Repubblica cui reagisco in modo molto netto e chiaro - afferma -. Se quella è l’intenzione con cui egli sta alcredo che le nostre strade debbano rapidamente divergere. Abbiamo un approccio completamente diverso”. “Questo- sottolinea - è qui per fare le. Lo appoggiamo perché leper gli italiani sono fondamentali anche per far sì che i soldi dalla Ue arrivino e siamo in condizioni di spenderli”.prosegue: “Sedice che non si fanno le, ...

