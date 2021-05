Deddy presenta il suo primo singolo inedito (Di sabato 15 maggio 2021) È uno dei quattro finalisti del talent di Maria De Filippi, Amici, proclamati domenica 9 maggio. Ma Deddy ha già pronta la sua nuova musica, e altre sorprese in arrivo per i suoi molti fan. Deddy, qual è il nuovo singolo? Il primo singolo è già certificato Oro con 12 milioni di stream su Spotify. Parliamo di Il cielo contromano, che anticiperà l’Ep di inediti che porta lo stesso nome, Il cielo contromano, appunto. Deddy si è già fatto conoscere tra i fan del programma di Mediaset, con la sua canzone che si trova ai vertici delle classifiche. Semifinale Amici 20 tra emozioni e sorprese La prima data live Dennis Rizzi, in arte Deddy, era già stato scelto dall’etichetta discografica Warner Music per la produzione di questo Ep. Ma c’è un’altra sorpresa per ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) È uno dei quattro finalisti del talent di Maria De Filippi, Amici, proclamati domenica 9 maggio. Maha già pronta la sua nuova musica, e altre sorprese in arrivo per i suoi molti fan., qual è il nuovo? Ilè già certificato Oro con 12 milioni di stream su Spotify. Parliamo di Il cielo contromano, che anticiperà l’Ep di inediti che porta lo stesso nome, Il cielo contromano, appunto.si è già fatto conoscere tra i fan del programma di Mediaset, con la sua canzone che si trova ai vertici delle classifiche. Semifinale Amici 20 tra emozioni e sorprese La prima data live Dennis Rizzi, in arte, era già stato scelto dall’etichetta discografica Warner Music per la produzione di questo Ep. Ma c’è un’altra sorpresa per ...

Advertising

IlContiAndrea : Domani la Semifinale di #Amici20 con #Aka7even #Sangiovanni #Deddy e #Tancredi. In studio #ErmalMeta che presenta i… - Bebuzzzzzz : cioè Deddy si presenta così ad un servizio fotografico? #amici20 - Hely_aa : RT @ToniaPeluso: Almeno Deddy con questo scherzetto è andato a prendersi la maglia della finale in studio. Alessandro se la vuole deve cuci… - Emily51639016 : RT @jjbowerslaugh: non ermal meta che si presenta tutto colorato anche lui in protesta per enula fuori e deddy in finale. #amici20 https://… - shesmyqueenelsa : RT @ToniaPeluso: Almeno Deddy con questo scherzetto è andato a prendersi la maglia della finale in studio. Alessandro se la vuole deve cuci… -

Ultime Notizie dalla rete : Deddy presenta Deddy, instore tour 2021 per Il cielo contromano: le date in calendario Deddy presenta Il cielo contromano Gli instore saranno finalizzati alla promozione dell'album Il cielo contromano , il primo Ep d'inediti uscito per Warner Music il 14 maggio, dopo il successo ...

Sangiovanni instore tour 2021: le date dei firmacopie Sangiovanni presenta il nuovo EP Il cantautore di Amici presenterà in questi quattro appuntamenti ... Lo stesso infatti è stato oraganizzato da Deddy, che ha pubblicato il 14 maggio l'EP Il cielo ...

Deddy, arriva l'album EP "Il cielo contromano": info e tracklist Sky Tg24 Deddy presenta il suo primo singolo inedito È uno dei finalisti di Amici, ma Deddy pensa già al futuro. L'uscita del suo singolo e del suo EP di inediti, e la prima data live.

Deddy annuncia il suo primo concerto live a Milano (info e biglietti) Deddy ha annunciato la sua prima data live a Milano, ecco quando ci sarà il concerto e dove acquistare i biglietti.

Il cielo contromano Gli instore saranno finalizzati alla promozione dell'album Il cielo contromano , il primo Ep d'inediti uscito per Warner Music il 14 maggio, dopo il successo ...Sangiovanniil nuovo EP Il cantautore di Amici presenterà in questi quattro appuntamenti ... Lo stesso infatti è stato oraganizzato da, che ha pubblicato il 14 maggio l'EP Il cielo ...È uno dei finalisti di Amici, ma Deddy pensa già al futuro. L'uscita del suo singolo e del suo EP di inediti, e la prima data live.Deddy ha annunciato la sua prima data live a Milano, ecco quando ci sarà il concerto e dove acquistare i biglietti.