Chi è Aka7Even? Ecco la storia del finalista di Amici 20

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 15 maggio 2021)è tra i finalisti di20, il programma di Maria de Filippi. Oggi sarà ospite a Verissimo per raccontare le sue emozioni per il grande finale di questa sera. Il cantante del team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, in semifinale, è stato scelto dai tre giudici Stefano de Martino, Emanuele Filiberto e Stash come primodell’edizione di quest’anno. Uno stile rock e un talento incredibile, il giovane è riuscito a conquistare il pubblico con i suoi inediti, tra cui si ricorda Mi manchi e Loca. All’anagrafe Luca Marzano, pur essendo molto giovane, ha dovuto affrontare una sfida molto difficile. Nel 2008 il cantante ha avuto un incidente ed è rimasto in coma alcuni giorni. Un’esperienza che ha raccontato ai compagni del reality: “Oggi ho una sola paura, quella di rimanere solo nella mia vita. Ci ho messo 5 ...