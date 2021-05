Campagna vaccinale anti-COVID avanti a passo di lumaca in Irpinia: caos all’HUB di Avellino (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Campagna vaccinale anti-COVID ad andamento lento in Irpinia. Nella giornata di venerdì sono state somministrate 3560 dosi. Un dato è chiaro: mancano le dosi. Nella giornata di domenica, salvo ulteriori colpi di scena, in Campania arriveranno altre dosi di Pfizer. Mattinata di caos presso l’Hub vaccinale di Avellino. Molti soggetti fragili non hanno ricevuto il messaggio di rinvio della seconda dose. Ressa davanti ai cancelli della struttura del Campo CONI. Volontari costretti a creare un nuovo registro a mano per indicare nomi, cognomi e numero telefonico. Ad oggi si allontana dunque l’obiettivo fissato dalla manager dell’Asl di Avellino, Maria Morgante, delle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoad andamento lento in. Nella giornata di venerdì sono state somministrate 3560 dosi. Un dato è chiaro: mancano le dosi. Nella giornata di domenica, salvo ulteriori colpi di scena, in Campania arriveranno altre dosi di Pfizer. Mattinata dipresso l’Hubdi. Molti soggetti fragili non hanno ricevuto il messaggio di rinvio della seconda dose. Ressa davai cancelli della struttura del Campo CONI. Volontari costretti a creare un nuovo registro a mano per indicare nomi, cognomi e numero telefonico. Ad oggi si allontana dunque l’obiettivo fissato dalla manager dell’Asl di, Maria Morgante, delle ...

