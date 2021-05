Call of Duty: Warzone, bannati 500.000 account: la lotta di Raven Software contro hacker e cheater (Di sabato 15 maggio 2021) 500.000 “account dannosi” bannati da Call of Duty: Warzone, di cui 30.000 solo ieri “attraverso Call of Duty”. E’ quanto riferito da Raven Software, lo sviluppatore di videogiochi con sede a Madison, nel Wisconsin. Già lo scorso mese di febbraio Activision aveva lanciato un aggiornamento riguardante proprio le problematiche relative ad hacker e cheater su Warzone, annunciando il “ban” per oltre 300.000 account. Negli ultimi tre mesi sono stati quindi bannati dal gioco altri 200.000 account. Dal mese di aprile 2020, quando l’annuncio di “ban” riguardava 70.000 account, la crescita su questo aspetto è stata esponenziale. ... Leggi su esports247 (Di sabato 15 maggio 2021) 500.000 “dannosi”daof, di cui 30.000 solo ieri “attraversoof”. E’ quanto riferito da, lo sviluppatore di videogiochi con sede a Madison, nel Wisconsin. Già lo scorso mese di febbraio Activision aveva lanciato un aggiornamento riguardante proprio le problematiche relative adsu, annunciando il “ban” per oltre 300.000. Negli ultimi tre mesi sono stati quindidal gioco altri 200.000. Dal mese di aprile 2020, quando l’annuncio di “ban” riguardava 70.000, la crescita su questo aspetto è stata esponenziale. ...

Advertising

mafia_station : Call of Duty® Modern Warfare® Fugindo da Balada (Prata) #PS4share - esports247_it : Call of Duty: Warzone, bannati 500.000 account: la lotta di Raven Software contro hacker e cheater… - amantecnologia : COD / COD MOBILE ITA : Xbox Game Studios e Timi Studios, lo sviluppatore di Call of Duty Mobile di proprietà di Ten… - PlayStationBit : Risultato record per #CoDMobile! @Activision - esportzy : Rambo chega ao @CallofDuty :Warzone -