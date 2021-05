Zucchero | chi è Adelmo Fornaciari | il primo matrimonio | la depressione e ora la sua vita in Lunigiana con Francesca Mozer

(Di venerdì 14 maggio 2021) Eccentrico, travolgente, amatissimo anche all’estero,è in Italia il re indiscusso del blues. La sua musica si colora di tinte soul, gospel, rock e fa ben presto il giro del mondo. Fa ballare, sognare e riflettere intere generazioni. Negli anni grandi artisti si sono affiancati a lui: Sting, Eric Clapton, Bono degli U2 sono suoi amici. Ma chi è nel privatoin arte: il sogno di diventare veterinario La sua è unapiena e interessante a partire dal nome d’arte, dietro il quale si cela la maestra delle elementari che lo aveva soprannominato proprio così, “”. Nato a Ronconesi (Reggio Emilia) nel 1955,compirà 66 anni a settembre. La musica è sempre stata ...

Advertising

zazoomblog : Francesca Mozer chi è oggi la compagna di Zucchero - #Francesca #Mozer #compagna #Zucchero - MCara92664162 : RT @johnnybeback: @EnricoLetta @francofontana43 Il caffè con lo zucchero ma anche senza, va bene chi è biondo ma anche chi è bruno, etc...… - PetuffoTanker : @AlessioFlora @ildododavide @Nio06149559 @matteojoliveau @HMQueenBee Costa meno dello zucchero. Qui in Veneto ci ab… - la_iaia_ : @PaguTonta Ma sono perfetti! Tu mettiti nella testa che chi fa queste cose il cliente lo vede come un dio+potente m… - patrizi97203512 : RT @Frances38883640: Ah...la merenda di una volta, semplice ma gustosa???? La nonna bagnava con un po' di acqua le fette di pane così lo zucc… -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchero chi

'Ma da parte di?' le ha quindi domandato Cruciani sbigottito dalle dichiarazioni della giornalista ma senza ricevere alcuna risposta dalla Moual. Francesca Mozer, compagnaFornaciari/ "...Va ricordato che il placebo si verifica quando una sostanza inattiva, come una pillola di, produce sensazioni positive inl'ha presa, perché ci si aspetta che la sostanza aiuti ad ...Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Top Dieci. Super ospite di questa puntata Zucchero che, nell’intervista con Carlo Conti, racconterà le sue top dieci personali. Zucchero Fornaciari: ...Francesca Mozer, compagna di Zucchero, chi é? Donna solare, in gamba e che nella vita si è data sempre da fare ma ...