Ultime Notizie Roma del 14-05-2021 ore 20:10 (Di venerdì 14 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio i dati della vendemmia 7567 i nuovi positivi in 24 ore 182 le vittime in un giorno questi dati del Ministero della Salute il tasso di positività al 25 percento stabile continua la progressiva decrescita della curva dice brusaferri Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che dello stop alla quarantena dal 16 maggio in Italia dai paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen con tampone negativo nessuna regione è classificata a rischio alto e solo tre hanno un tasso di occupazione terapia intensiva o aree mediche sopra soglia critica E dalla prossima settimana tutta Italia dovrebbe tornare gialla con l’incognita della sola Val d’Aosta Il commissario figliuolomodifica al piano vaccinale con più dosi di astrazeneca le regioni del Nord dove se ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio i dati della vendemmia 7567 i nuovi positivi in 24 ore 182 le vittime in un giorno questi dati del Ministero della Salute il tasso di positività al 25 percento stabile continua la progressiva decrescita della curva dice brusaferri Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che dello stop alla quarantena dal 16 maggio in Italia dai paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen con tampone negativo nessuna regione è classificata a rischio alto e solo tre hanno un tasso di occupazione terapia intensiva o aree mediche sopra soglia critica E dalla prossima settimana tutta Italia dovrebbe tornare gialla con l’incognita della sola Val d’Aosta Il commissario figliuolomodifica al piano vaccinale con più dosi di astrazeneca le regioni del Nord dove se ...

Advertising

marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - fanpage : Galli: 'Questa sera sarà l'ultima volta che andrò in televisione' #lariachetira - tempostretto : Un nuovo articolo: (Villa Aurora, l’Usb proclama lo stato di agitazione del personale) è stato pubblicato su: Tempo… - velocevolo : RT @RifugioAsinelli: Anche in questi tempi incerti la vita al Rifugio degli Asinelli prosegue come sempre. Sapevi che inviamo una E – Newsl… -