Supervivientes, Valeria Marini colpisce ancora: naufraghi furiosi (Di venerdì 14 maggio 2021) A Supervivientes Valeria Marini ne combina un’altra delle sue e manda i suoi compagni di squadra su tutte le furie, cosa è successo sull’Isola Continua il percorso di Valeria Marini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 14 maggio 2021) Ane combina un’altra delle sue e manda i suoi compagni di squadra su tutte le furie, cosa è successo sull’Isola Continua il percorso di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Valeria Marini perde una prova a Supervivientes e fa infuriare tutti: “Dicevi di essere campionessa di apnea in Ita… - StraNotizie : Valeria Marini perde una prova a Supervivientes e fa infuriare tutti: “Dicevi di essere campionessa di apnea in Ita… - Bombitahumana_ : Tio tratan fatal a Valeria yo flipo me parece fatalisimo xdxdxd #Supervivientes - pacenelsilenzio : in che senso c’è valeria marini all’isola spagnola? - see_lallero : Valeria non supera la prova ricompensa e viene criticata dai suoi compagni. Oltre il danno la beffa. #Supervivientes -