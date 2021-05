Rilancio della natalità e della famiglia: ecco il “metodo Francesco” (Di venerdì 14 maggio 2021) In tre punti fondamentali è racchiusa la strategia che papa Francesco suggerisce per superare l’inverno demografico. “Dono”, “sostenibilità”, “solidarietà”. Sono queste le tre parole chiave che papa Francesco suggerisce per superare l’inverno demografico. Il Santo Padre è intervenuto stamattina all’apertura degli Stati Generali della natalità, promossa dal Forum delle Associazioni Familiari. Giunto intorno alle nove L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 14 maggio 2021) In tre punti fondamentali è racchiusa la strategia che papasuggerisce per superare l’inverno demografico. “Dono”, “sostenibilità”, “solidarietà”. Sono queste le tre parole chiave che papasuggerisce per superare l’inverno demografico. Il Santo Padre è intervenuto stamattina all’apertura degli Stati Generali, promossa dal Forum delle Associazioni Familiari. Giunto intorno alle nove L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

gualtierieurope : Mi candido per vincere la sfida del rilancio, della buona amministrazione e dello sviluppo equo e sostenibile: non… - Antonio_Tajani : Il #PontesulloStretto è un'opera necessaria al rilancio dell'economia italiana. Rappresenta un simbolo per il risca… - iscosmarche : RT @cislmarche: #VeraMattina @Saurross: 'Rilancio sociale ed economico del Paese non può prescindere da riqualifica… - ESG89_Group : Rilancio Piombino: la proposta della Toscana. Giani: 'La porteremo a tutti i tavoli' | cuoreeconomico @EugenioGiani… - CuoreEconomico : Rilancio Piombino: la proposta della Toscana. Giani: 'La porteremo a tutti i tavoli' | cuoreeconomico @EugenioGiani… -