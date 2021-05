Quotazioni bitcoin | le prospettive giugno 2021 E’ un buon investimento?

(Di venerdì 14 maggio 2021) Più volte su queste pagine ci siamo soffermati sul complesso e innovativo argomento ‘’, ossia la moneta virtuale che sta travolgendo gli equilibri tradizionali della finanza mondiale. Nata più di dieci anni fa, oggi ilè oggi la criptovaluta per eccellenza, ossia quella più conosciuta e con miglior margine di crescita. In verità, agli inizi prevalse la diffidenza e la scarsissima fiducia degli investitori: ben pochi avrebbero tentato l’sul, temendo di fare un buco nell’acqua. Oggi le cose sembrano davvero cambiate, tanto che ilsta acquisendo una sempre maggiore credibilità nel mondo della finanza. In questo quadro, non stupisce dunque che sempre più aziende accettino, ammettendo di fatto i pagamenti in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quotazioni bitcoin

... se per mesi le parole di Musk erano state un formidabile driver per inflazionarne le, ... nonostante lo stesso patron di Tesla abbia assicurato che non venderà. In realtà, già lo ha ...Concretamente, l'annuncio di Musk si rivolve nell'impossibilità di acquistare le automobili Tesla tramite. Una decisione che ha avuto come conseguenza il crollo del 16% nelledella ...Elon Musk fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla fino al 20%. Su Twitter il padron di Tesla ha mostrato preoccupazione per l’utilizzo di fonti fossili nella produzione del ...Dal pollice in su al pollice verso il passo è breve. Soprattutto se di mezzo c'è Elon Musk, il guru di Tesla. La sua passione per il Bitcoin è già finita. Un amore fulminante appassito nell'arco di ap ...