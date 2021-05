Playoff Serie B | semifinali | tabellone e programma del penultimo atto

(Di venerdì 14 maggio 2021) Risuona la campanella deldi questa competizione che regalerà, alla vincitrice, l’ultimo posto disponibile per salire inA. Chi si unirà ad Empoli e Salernitana? Ancora non si ma, almeno, il campo delle ipotesi si restringe sempre più con Brescia e Chievo Verona che hanno visto evaporare le rispettive chance. Sarà Cittadella-Monza e Venezia-Lecce: quattro compagini per due posti nella finale che metterà in palio uno slot per la massimaB, ecco lefino alle ultime gare. I quarti di finale di questa competizione che si sviluppa alla fine del campionato cadetto ha regalato i primissimi verdetti: Cittadella e Venezia, infatti, sono approdate al turno successivo ...

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno presenta già la prossima sfida dei playoff con il match tutto pugliese tra Bari e Foggia. "In campo non si risparmieranno, fuori ...Mercoledì prossimo, il 19 maggio, la Juventus Under 23 affronterà la Pro Vercelli nel secondo turno dei playoff di Serie C. Per la Juve era fondam ...