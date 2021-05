Pepicelli, Ricciardi: “Da Mastella polemiche strumentali, non è aggiornato” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Con nemmeno troppa sorpresa ho scoperto che una mia nota informativa ha scatenato la furia del sindaco di Benevento. E allora mi scuso anticipatamente per aver osato contraddirlo anche in questa mia suppletiva. Improntata alla chiarezza, perché è troppo facile distorcere la realtà quando non si ha una profonda conoscenza degli argomenti. Partirei innanzitutto dal fatto che, non essendo pratica, mai mi permetterei di offuscare la sua indiscussa leadership nella sofisticata materia “intestazioni meriti altrui”. In qualità di membro della competente Commissione (Politiche per l’Unione Europea) ho semplicemente dato una comunicazione alla cittadinanza, senza alcun tono trionfalistico come invocato da qualche giannizzero, di un fatto inequivocabile, e cioè l’inserimento della Caserma Pepicelli tra gli interventi inseriti nel Piano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Con nemmeno troppa sorpresa ho scoperto che una mia nota informativa ha scatenato la furia del sindaco di Benevento. E allora mi scuso anticipatamente per aver osato contraddirlo anche in questa mia suppletiva. Improntata alla chiarezza, perché è troppo facile distorcere la realtà quando non si ha una profonda conoscenza degli argomenti. Partirei innanzitutto dal fatto che, non essendo pratica, mai mi permetterei di offuscare la sua indiscussa leadership nella sofisticata materia “intestazioni meriti altrui”. In qualità di membro della competente Commissione (Politiche per l’Unione Europea) ho semplicemente dato una comunicazione alla cittadinanza, senza alcun tono trionfalistico come invocato da qualche giannizzero, di un fatto inequivocabile, e cioè l’inserimento della Casermatra gli interventi inseriti nel Piano ...

