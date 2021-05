Nuovo allenatore Juve, secondo i bookies Allegri è il favorito: le quote (Di venerdì 14 maggio 2021) secondo i bookies Massimiliano Allegri è il favorito per la panchina della Juventus nella prossima stagione: ecco tutte le quote Sisal ha pubblicato le quote relative alle scommesse sul prossimo allenatore della Juventus per la stagione 2021/2022: il favorito numero uno è Massimiliano Allegri mentre dietro di lui si attestano Inzaghi e Zidane. Pirlo è solo quarto in questa speciale classifica. Spicca Antonio Conte: il suo ritorno alla Juventus viene quotato a 20 volte la posta giocata. LE quote Allegri 2.50 Inzaghi 6.00 Zidane 6.00 Pirlo 9.00 Klopp 20.00 Conte 20.00 Spalletti 20.00 Guardiola 33.00 De Zerbi 50.00 Fonseca 100.00 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021)Massimilianoè ilper la panchina dellantus nella prossima stagione: ecco tutte leSisal ha pubblicato lerelative alle scommesse sul prossimodellantus per la stagione 2021/2022: ilnumero uno è Massimilianomentre dietro di lui si attestano Inzaghi e Zidane. Pirlo è solo quarto in questa speciale classifica. Spicca Antonio Conte: il suo ritorno allantus viene quotato a 20 volte la posta giocata. LE2.50 Inzaghi 6.00 Zidane 6.00 Pirlo 9.00 Klopp 20.00 Conte 20.00 Spalletti 20.00 Guardiola 33.00 De Zerbi 50.00 Fonseca 100.00 L'articolo proviene da ...

Ilarioforjuve : #Fonseca nuovo allenatore della #Juventus. Fonte : mia - jdracula79 : @BombeDiVlad Il “nuovo” allenatore del Napoli sta la da febbraio... con rinnovi impensabili senza di lui ?? - infoitsport : Il Mattino - De Laurentiis non lascerà al nuovo allenatore lo stesso gruppo in pieno idillio con Gattuso: c'è un er… - Av7Villa : @LeonettiFrank Franco Leonetti,nuovo allenatore della Juve ???????? - ChiaraAndrea_B : @sfvofficial @Sca80Luca Secondo me c’è un abisso tra comunicare in anticipo nuovo allenatore, ds e obiettivi vari e… -