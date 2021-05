Nintendo Switch: 6 milioni di unità vendute in case che già possedevano la console – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 14 maggio 2021) 6 milioni di Nintendo Switch sono state vendute in case che già possedevano la console, questo è quanto è stato svelato da Nintendo.. Nintendo ha venduto più di 28 milioni di Nintendo Switch durante l’ultimo anno fiscale, portando così la console a 84.5 milioni di unità totali. Secondo il Presidente – Shuntaro Furukawa – circa un quinto (ovvero quasi 6 milioni di unità) sono state vendute all’interno di nuclei abitativi che già possedevano una console. Nintendo aveva da tempo posto ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021) 6disono stateinche giàla, questo è quanto è stato svelato da..ha venduto più di 28didurante l’ultimo anno fiscale, portando così laa 84.5ditotali. Secondo il Presidente – Shuntaro Furukawa – circa un quinto (ovvero quasi 6di) sono stateall’interno di nuclei abitativi che giàunaaveva da tempo posto ...

