Napoli | il Teatro ‘San Carlo’ spalanca le porte | minuto di raccoglimento per le vittime del Covid

(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’emozione del soprintendente Stephan Lissner sul palco del San Carlo diè racchiusa un invito: ”Grazie per la vostra partecipazione. Vi chiedo undi silenzio per ledel”, seguito dalcommosso degli spettatori, tutti in piedi. Dopo sette mesi di stop a causa dell’emergenza pandemica, la musica torna quindi finalmente protagonista dal vivo aldi San Carlo che ha riaperto lea cinquecento spettatori proponendo la ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi in forma semi scenica. All’ingresso dei portici del lirico napoletano il pubblico era stato accolto da una atmosfera di festa grazie agli studenti del liceo musicale Margherita di Savoia che hanno dato uno speciale benvenuto ...

