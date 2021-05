MotoGP | Casey Stoner' s Ducati GP9 fairing up for auction

(Di venerdì 14 maggio 2021) Are you a collector or perhaps fancy having some race memorabilia in your home? Well, we have just the thing for you. We're talking about thefrom theDesmosedici used by Australian ...

Advertising

motosprint : #MotoGP: all'asta la carena della #Ducati GP9 di Casey #Stoner - motapi_reiwa03 : RT @gponedotcom: Una carena della Ducati Desmosedici da MotoGP di Casey Stoner all'asta: Il pezzo, di una moto del 2009, è all'asta sul sit… - goto_motorcycle : RT @gponedotcom: Una carena della Ducati Desmosedici da MotoGP di Casey Stoner all'asta: Il pezzo, di una moto del 2009, è all'asta sul sit… - gponedotcom : Una carena della Ducati Desmosedici da MotoGP di Casey Stoner all'asta: Il pezzo, di una moto del 2009, è all'asta… - Isabelcarax24 : Per capire quanto possa essere favorevole a Vale la pista di Le Mans sul bagnato basta pensare alla gara del 2012 i… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Casey

Motosprint.it

: all'asta la carena della Ducati GP9 diStoner L'orgoglio di Ezpeleta Hermann Tomczyk , presidente ADAC Sport, ha espresso tutta la propria soddisfazione per l'accordo: 'Sono entusiasta ...We're talking about the fairing from the Ducati Desmosedici used by AustralianStoner during ...but that's not all The same site also offers other precious items that have contributed to ...Sarà possibile acquistarla partecipando all'asta indetta da un noto sito italiano. Il prezzo? Lo trovate nell'articolo ...Chi vincerà il titolo MotoGP 2021? L'ex campione Marco Melandri azzarda il nome di Fabio Quartararo, ma la concorrenza sarà molto agguerrita.