Matuzalem | “Gattuso ha il gruppo dalla sua | ha fatto bene a Napoli Simone Inzaghi tra i migliori allenatori in circolazione”

(Di venerdì 14 maggio 2021) “Avevo 19 anni quando sono arrivato a, era una società diversa da quella di oggi. Mi sono goduto la città, vincemmo un campionato di Serie B, e riuscii a segnare il mio primo gol in A con la maglia partenopea”. Queste le parole di Francelino, ex calciatore, fra le tante, di, Lazio e Genoa, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio: “Juventus? Non ho nulla contro i bianconeri. Sui social mi diverto a commentare episodi, e, spesso, anche quelli che riguardano loro. In Italia ho girato tanto, ma l’affetto che c’è aè incredibile: lo stadio è sempre gremito di gente, è una città che vive per il calcio”. “Il match contro la Fiorentina domenica? È sicuramente una partita delicata. ...