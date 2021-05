Manovre politiche di Kenyatta per l’assetto futuro (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 13 maggio l’Alta Corte del Kenya ha stabilito che il presidente Kenyatta non ha mandato per avviare cambiamenti costituzionali. La Corte ha sentenziato che: “Il disegno di legge di emendamento costituzionale è un’iniziativa del presidente e la legge è chiara. Il presidente non ha il mandato costituzionale per avviare alcun cambiamento costituzionale attraverso l’iniziativa Leggi su periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) Il 13 maggio l’Alta Corte del Kenya ha stabilito che il presidentenon ha mandato per avviare cambiamenti costituzionali. La Corte ha sentenziato che: “Il disegno di legge di emendamento costituzionale è un’iniziativa del presidente e la legge è chiara. Il presidente non ha il mandato costituzionale per avviare alcun cambiamento costituzionale attraverso l’iniziativa

Advertising

augusto_cuccui : @nigno11 Dalle terre cinesi in Africa non si emigra. Infatti, l'accusa alla Cina: manovre geo politiche e sfruttame… - TwitPaola2 : RT @CinziaEmanuelli: @HuffPostItalia D’Alema, il re delle vendette politiche, si erge a vittima di vendette politiche? Spiegatelo a Veltron… - CPF02294951 : @RaiNews Ecco, l'ennesimo esempio di tempo e soldi buttati dietro alle manovre di magistrati mafiosi per ragioni politiche...BRAVI! - CinziaEmanuelli : @HuffPostItalia D’Alema, il re delle vendette politiche, si erge a vittima di vendette politiche? Spiegatelo a Velt… - effe_grazia : RT @Daniela_Liotti: @mircoDmirco @effe_grazia Tutto pilotato purtroppo!! Alla fine muoiono bambini e persone innocenti solo per manovre pol… -