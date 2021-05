LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: parte fortissimo Quartararo, caduta per Bagnaia (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 1’32?120 per Quartararo, che continua a migliorarsi. 2° Nakagami a ben 0.591, 3° Rins a 0.642. 14.22 caduta DI Bagnaia! Davvero non ci voleva, speriamo che non inizi a piovere a questo punto, sarebbe una beffa. 14.22 Rossi, che ha una media al posteriore, è 13°. 14.21 Ottimo Bagnaia, sale in terza piazza a 0.111 dalla vetta. 14.20 E’ buono il passo di Bagnaia. Ora ottiene un 1’33?216, resta a poco più di mezzo secondo da Quartararo. 14.19 11° Morbidelli a 1?257, 12° Valentino Rossi a 1?349. 14.18 Ecco il Quartararo in versione martello. 1’32?689. Si sta migliorando giro dopo giro. 14.17 Caduto Aleix Espargarò con l’Aprilia alla curva 3. 14.17 Miller e Marquez scavalcano ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.23 1’32?120 per, che continua a migliorarsi. 2° Nakagami a ben 0.591, 3° Rins a 0.642. 14.22DI! Davvero non ci voleva, speriamo che non inizi a piovere a questo punto, sarebbe una beffa. 14.22 Rossi, che ha una media al posteriore, è 13°. 14.21 Ottimo, sale in terza piazza a 0.111 dalla vetta. 14.20 E’ buono il passo di. Ora ottiene un 1’33?216, resta a poco più di mezzo secondo da. 14.19 11° Morbidelli a 1?257, 12° Valentino Rossi a 1?349. 14.18 Ecco ilin versione martello. 1’32?689. Si sta migliorando giro dopo giro. 14.17 Caduto Aleix Espargarò con l’Aprilia alla curva 3. 14.17 Miller e Marquez scavalcano ...

