La profezia di Bassetti | Vi dico quando finirà tutto

(Di venerdì 14 maggio 2021) L'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo, fa pronostici sulla fine della pandemia: "Per ottobre sarà finita"

Advertising

medicojunghiano : RT @Pucci21981310: Se il covid avrebbe dovuto renderci migliori,questa profezia riguarda i poveri cristi, noi normali che ci aiutiamo di pi… -

Ultime Notizie dalla rete : profezia Bassetti

il Giornale

Senza contare, inoltre, che anche i sintomi dell'infenzione pare siano regrediti." I numeri stanno scendendo rapidamente, - ha affermato il professor Matteonel corso dell'intervento al ...Qui di seguito la riflessione del cardinaleFrancesco da prigioniero esulta Nel corso ... Ladel Santo, dopo vani tentativi di conciliazione, è questa: "Se non vi convertite subito a ...L'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, fa pronostici sulla fine della pandemia: "Per ottobre sarà finita" ...Ad ascoltare le tradizioni legate a tanti luoghi di questa nostra terra umbra, san Francesco sembra esser stato ovunque. Di sicuro, se non il suo passo infaticabile, tutto ha raggiunto e benedetto il ...