La cancellazione di NCIS | New Orleans ha sorpreso e deluso il cast | “Non ce l’aspettavamo durante una pandemia”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ladi: Newcon l’attuale settima stagione ha colto di sorpresa un po’ tutti, soprattutto perché arrivata nel bel mezzo di una raffica di rinnovi da parte di CBS per altri titoli storici della rete, compresa la serie madreper la stagione 19 ed altri format di lungo corso come Blue Bloods. Il protagonista Scott Bakula ha ammesso che ladi: Newnon hasolo i seguaci della serie ma anche il, lasciandoloper il fatto di dover chiudere un’esperienza di successo con una stagione realizzatalada Covid-19, con gli inevitabili problemi e le ristrettezze che questa condizione ha comportato per la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : cancellazione NCIS

ComingSoon.it

Leggi anche Vanessa Lachey è la protagonista di: Hawaii Alla notizia della chiusura di: New Orleans dopo sette stagioni hanno fatto seguito gli annunci dei rinnovi died: Los ...... che invece ha blindato titoli storici comeper la stagione 19 e Blue Bloods per la stagione 12 , ma anche format più recenti come Magnum PI e SWAT , rispettivamente per i capitoli 4 e 5.Il 23 maggio, NCIS: New Orleans andrà in onda negli Stati Uniti con il suo ultimo episodio. Questo dopo che a febbraio la rete CBS ha annunciato che il procedurale spin-off di NC ...Ascolti USA: partono male sia Legends of Tomorrow che la quarta di Dynasty... sono ancora tante le serie televisive a rischio cancellazione ...