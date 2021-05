La Belloni e lo Ian Fleming «style» al Dis

Leggi su panorama

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il cambio al vertice dei servizi segreti, con Gennaro Vecchione che esce di scena e con la prima donna - Elisabetta- che vi entra, è un buon segnale e un ancora migliore messaggio all'Italia. L'ex capo del Dis Vecchione era ormai una figura compromessa. E non tanto per la sua aderenza al fu presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Quanto per la scarsa trasparenza (certo, sembra un paradosso per un uomo dei servizi segreti) nella gestione del caso Mifsud: ovvero di quel professore maltese al centro del Russiagate di trumpiana memoria, che ha provocato imbarazzi e alterchi tra Washington e Roma fino a tutto il 2020 (con Mifsud che, peraltro, è scomparso dai radar e nessuno sa, o vuole dire, dove si sia nascosto). Temperanza, professionalità, esperienza. E stile, che non guasta mai. La 62enne Elisabettaè tutto questo, e qualcosa di più: ...