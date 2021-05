Juventus, Pirlo alla vigilia dell’Inter: “Vogliamo vincere” (Di venerdì 14 maggio 2021) Il tecnico bianconero: “I nerazzurri meritano lo Scudetto, hanno avuto più fame” Giornata di vigilia molto importante in casa Juventus. Per la penultima giornata di Serie A, infatti, i bianconeri riceveranno domani sera nel Derby d’Italia l’Inter campione d’Italia dell’ex bianconero Antonio Conte. A presentare il match, sempre molto sentito, il tecnico bianconero, altro ex della sfida, Andrea Pirlo: “Contro il Sassuolo abbiamo fatto una prestazione di squadra, e non era facile dopo la brutta sconfitta con il Milan. C’è stata una bella reazione: ci siamo aiutati, anche nelle difficoltà abbiamo giocato tutti insieme e questo è stato l’aspetto più positivo“. L’allenatore della Juventus ha poi proseguito: “Alex Sandro domani giocherà sicuramente, perchè poi è squalificato nella finale di coppa. Gli altri devo ancora ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il tecnico bianconero: “I nerazzurri meritano lo Scudetto, hanno avuto più fame” Giornata dimolto importante in casa. Per la penultima giornata di Serie A, infatti, i bianconeri riceveranno domani sera nel Derby d’Italia l’Inter campione d’Italia dell’ex bianconero Antonio Conte. A presentare il match, sempre molto sentito, il tecnico bianconero, altro ex della sfida, Andrea: “Contro il Sassuolo abbiamo fatto una prestazione di squadra, e non era facile dopo la brutta sconfitta con il Milan. C’è stata una bella reazione: ci siamo aiutati, anche nelle difficoltà abbiamo giocato tutti insieme e questo è stato l’aspetto più positivo“. L’allenatore dellaha poi proseguito: “Alex Sandro domani giocherà sicuramente, perchè poi è squalificato nella finale di coppa. Gli altri devo ancora ...

