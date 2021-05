Il numero perfetto di giorni di smart working è due. Ma la flessibilità non piace alle aziende (Di venerdì 14 maggio 2021) “Oggi lavoro da casa o vado in azienda?” Sicuramente a molti di noi è capitato di porsi questa domanda durante l’ultimo anno. In questi mesi il lavoro è stato flessibile come mai in precedenza. Ma se da un lato alcuni di noi preferivano stare a casa, così da avere più tempo da dedicare a se stessi e alla propria famiglia, dall’altro molti si sentivano più produttivi a lavorare in azienda. Se pochi mesi fa il lavoro da casa continuativo sembrava essere la svolta, oggi non è più così. In un sondaggio del Morning Consult, riportato dal The Atlantic, alla fine di aprile più del 66% degli intervistati ha dichiarato di voler tornare in ufficio il prima possibile. Ma l?88%, nello stesso sondaggio, invece ha affermato di preferire il lavoro a distanza. In un’indagine invece del 2020, condotta da Gensler, uno studio di architettura e design, più della metà degli intervistati ha affermato di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) “Oggi lavoro da casa o vado in azienda?” Sicuramente a molti di noi è capitato di porsi questa domanda durante l’ultimo anno. In questi mesi il lavoro è stato flessibile come mai in precedenza. Ma se da un lato alcuni di noi preferivano stare a casa, così da avere più tempo da dedicare a se stessi e alla propria famiglia, dall’altro molti si sentivano più produttivi a lavorare in azienda. Se pochi mesi fa il lavoro da casa continuativo sembrava essere la svolta, oggi non è più così. In un sondaggio del Morning Consult, riportato dal The Atlantic, alla fine di aprile più del 66% degli intervistati ha dichiarato di voler tornare in ufficio il prima possibile. Ma l?88%, nello stesso sondaggio, invece ha affermato di preferire il lavoro a distanza. In un’indagine invece del 2020, condotta da Gensler, uno studio di architettura e design, più della metà degli intervistati ha affermato di ...

