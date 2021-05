Il Copasir chiede a Draghi un’indagine sull’incontro tra Renzi e Mancini all’Autogrill

(Di venerdì 14 maggio 2021) Quis custodiet ipsos custodes? Dopo il caso sollevato da Report e l’incontro dicon il funzionario del Dis Marco, il Comitato parlamentare di controllo sull’intelligenceal Dipartimento per le informazioni e la sicurezza di indagare su quell’incontro. Sianche di indagare sui rapporti tra agenti segreti, politici e altri personaggi che gravitano intorno alle istituzioni. In sostanza, per la neo eletta direttrice Elisabetta Belloni è in arrivo la prima grana: siai Servizi di indagare su se stessi, in relazione a vicende che hanno già e possono acquisire ulteriore valenza politica. La decisione del Comitato risale alla seduta di martedì scorso, dopo l’audizione del direttore del Dis Gennaro Vecchione (di cuiha deliberato la sostituzione con ...

Giovanni Bianconi per il 'Corriere della Sera' ELISABETTA BELLONI La prima grana per Elisabetta Belloni, neo - direttrice del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza, sarà un' indagine sullo ...... iniziativa inedita e per certi versi clamorosa: siai Servizi di indagare su se stessi, in ... Diventando materia di scontro tra i partiti che convivono in Parlamento, nele ora anche ...L’incontro in un autogrill avvenuto all’altezza di Fiano Romano sembra proprio aver messo nei guai l’ex premier Matteo Renzi, dato che il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubbli ...Quali saranno i prossimi passi in tema di Intelligence e cybersecurity? E’ quello che si stanno chiedendo gli addetti ai lavori dopo il siluramento del capo del Dis, il contiano Gennaro Vecchione, sos ...