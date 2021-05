Giorgia Palmas sulle nozze: “Nessun matrimonio in segreto. Ci siamo sposati e basta” (Di venerdì 14 maggio 2021) Giorgia e Filippo condividono sui social la gioia dopo il matrimonio: “Sei contenta? Sei felice? Ti è piaciuto il matrimonio?”, le domanda Magnin. E La Palmas annuisce con la testa. “Tutto in segreto…”, sottolinea ironicamente lui. Ma lei ribatte: “Ma non è vero! Non ci siamo sposati in segreto, non so perché dicono e scrivono questa cosa…”. “Ci siamo sposati e basta”, dice lui. “Certo, non abbiamo fatto gli annunci, ma ci siamo sposati”, continua Giorgia Palmas. “Hai detto di sì”, continua scherzoso Magnini. “Anche tu lo hai detto”, replica sarcasticamente la sarda. Poi entrambi ironizzano: “Ma avremo firmato nel posto giusto?”. ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 14 maggio 2021)e Filippo condividono sui social la gioia dopo il: “Sei contenta? Sei felice? Ti è piaciuto il?”, le domanda Magnin. E Laannuisce con la testa. “Tutto in…”, sottolinea ironicamente lui. Ma lei ribatte: “Ma non è vero! Non ciin, non so perché dicono e scrivono questa cosa…”. “Ci”, dice lui. “Certo, non abbiamo fatto gli annunci, ma ci”, continua. “Hai detto di sì”, continua scherzoso Magnini. “Anche tu lo hai detto”, replica sarcasticamente la sarda. Poi entrambi ironizzano: “Ma avremo firmato nel posto giusto?”. ...

Advertising

QuotidianPost : Giorgia Palmas sulle nozze: “Nessun matrimonio in segreto. Ci siamo sposati e basta” - TuttoQuaNews : RT @qn_carlino: Filippo Magnini e Giorgia Palmas marito e moglie: 'Sposi, non vedevamo l’ora' - qn_carlino : Filippo Magnini e Giorgia Palmas marito e moglie: 'Sposi, non vedevamo l’ora' - OnlyPopPlease1 : RT @IOdonna: Matrimonio 'top secret' per l'ex Velina e il nuotatore - IOdonna : Matrimonio 'top secret' per l'ex Velina e il nuotatore -