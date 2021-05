Gears 5 | l' Operazione 7 aggiungerà nuove mappe | personaggi e il ' cross-play forzato'

(Di venerdì 14 maggio 2021) L'7 di5 arriverà il 18 maggio e quando lo farà porterà due nuovi, una serie di modifiche al bilanciamento esu console e PC. Attraverso un post che delinea i cambiamenti in arrivo nell'7, The Coalition scrive che il 40% dei giocatori disabilita l'opzione di matchmaking, il che "ha un impatto significativo sui tempi di matchmaking per i nostri giocatori su PC e console". Per questo motivo The Coalition sta disabilitando la possibilità di rinunciare al, affermando che lefunzionalità incluse nell'7, come l'inclusione di ...

In conclusione, The Coalition conferma che Gears 5 ha diversi nuovi contenuti in arrivo e continueranno a venire a rilasciare nuove operazioni attraverso le operazioni 7 e 8. Ogni operazione avrà ... The Coalition è lieta di annunciare l'arrivo dell'Operazione 7 di Gears 5 su PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series a partire dal 18 Maggio 2021.