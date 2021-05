Ecco cosa succede negli allevamenti di orate e branzini in Grecia (Di venerdì 14 maggio 2021) I dati parlano chiaro: gli italiani amano il pesce, soprattutto le orate e i branzini. Di tutto il pesce consumato in Italia — 31 kg all’anno pro capite — 1 su 4 appartiene a una di queste due specie, ma solo il 15% è italiano. Da solo il nostro Paese non riesce a tenere testa alla domanda interna e l’unica via resta l’importazione dall’estero: la metà di tutte le orate e i branzini importati in Italia sono infatti di origine greca. La Grecia è il leader europeo nella produzione di orate e branzini: le sue insenature sono costellate da oltre 300 allevamenti ittici che occupano una superficie marina equivalente a 4.177 campi di calcio. Nel 2019 ne sono state allevate 120.500 tonnellate, contro le 17mila italiane. Peloponneso, Tessaglia ed Egeo sono le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) I dati parlano chiaro: gli italiani amano il pesce, soprattutto lee i. Di tutto il pesce consumato in Italia — 31 kg all’anno pro capite — 1 su 4 appartiene a una di queste due specie, ma solo il 15% è italiano. Da solo il nostro Paese non riesce a tenere testa alla domanda interna e l’unica via resta l’importazione dall’estero: la metà di tutte lee iimportati in Italia sono infatti di origine greca. Laè il leader europeo nella produzione di: le sue insenature sono costellate da oltre 300ittici che occupano una superficie marina equivalente a 4.177 campi di calcio. Nel 2019 ne sono state allevate 120.500 tonnellate, contro le 17mila italiane. Peloponneso, Tessaglia ed Egeo sono le ...

