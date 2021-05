Douglas Costa-Gremio | passi avanti

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’esterno brasiliano lascerà in successione Bayern Monaco e Juventus nella prossima sessione estiva. Un vero peccato per la Vecchia Signora, dato che le qualità disono innegabili. Eppure la terribile fragilità fisica di “Flash” ha portato la Juventus a prendere la decisone di liberarsi del corposo ingaggio dell’esterno brasiliano. E nelle ultime ore arrivano dei segnali positivi riguardo ad un possibile avvicendamento. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno all’ovile, dato che ha iniziato la sua carriera proprio con la maglia dell’Immortal Tricolor., qual è la situazione? Il giocatore ha raggiunto un’intesa di massima con la società di Porto Alegre. Contratto fino al 31 dicembre ...

romeoagresti : #DouglasCosta a un passo dal #Gremio: le intese - complessive - verranno definite entro 2-3 giorni. Ma la fumata bi… - romeoagresti : #DouglasCosta ?? Il giocatore, oggi, ha incontrato i vertici del Gremio ?? Il Gremio vorrebbe prendere DC a zero (… - agbilhalva : RT @cmdotcom: #DouglasCosta a un passo dal #Gremio: ai dettagli la risoluzione del contratto con la #Juve - dnaJuve27 : Adios flash ??????? Douglas Costa saluta: vicino l'accordo con il Gremio via @OneFootball. Leggilo qui: - Nice_MBelle : Douglas Costa-Gremio, tutti i dettagli dell'accordo. La posizione della Juventus sugli 11 milioni... -

è ad un passo dall'addio alla Juventus: il Gremio brasiliano ha contattato i bianconeri. Tutti i dettagli La storia trae la Juventus potrebbe finire molto presto. Come ...Un'ex giocatore della Juventus, ora al Bayern, potrebbe rescindere a breve il contratto per accasarsi in una nuova squadraè sempre più vicino al Gremio: l'esterno brasiliano della Juventus, in questa stagione in prestito al Bayern Monaco, ha trovato un'intesa col club brasiliano. La Juve non ha nessun ...Ogni giorno, un passo in avanti. La Juve è vicina a salutare Douglas Costa e siamo davvero alle battute conclusive di una trattativa (per fortuna) mai diventata telenovela. Le volontà di tutti erano ...Douglas Costa è ad un passo dall’addio alla Juventus: il Gremio brasiliano ha contattato i bianconeri. Tutti i dettagli La storia tra Douglas Costa e la Juventus potrebbe finire molto presto. Come rip ...