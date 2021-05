**Covid: da Corte Conti stop a ReiThera, no a decreto relativo al finanziamento** (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Dalla Corte dei Conti arriva uno stop a ReiThera. L'ufficio del controllo, il 4 maggio scorso, "ritenendo che le risposte fornite dall'Amministrazione non fossero idonee a superare le osservazioni formulate nel rilievo, ha deferito la questione all'esame del Collegio della Sezione centrale controllo di legittimità". A conclusione dell'adunanza, l'11 maggio 2021, "la Sezione centrale ha deliberato di ricusare il visto sul decreto" relativo all'Accordo di sviluppo sottoscritto il 17 febbraio 2021. "L'atto non è stato, quindi, ammesso a registrazione". Lo rende noto la Corte dei Conti. Il primo marzo 2021 era pervenuto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Dalladeiarriva uno. L'ufficio del controllo, il 4 maggio scorso, "ritenendo che le risposte fornite dall'Amministrazione non fossero idonee a superare le osservazioni formulate nel rilievo, ha deferito la questione all'esame del Collegio della Sezione centrale controllo di legittimità". A conclusione dell'adunanza, l'11 maggio 2021, "la Sezione centrale ha deliberato di ricusare il visto sulall'Accordo di sviluppo sottoscritto il 17 febbraio 2021. "L'atto non è stato, quindi, ammesso a registrazione". Lo rende noto ladei. Il primo marzo 2021 era pervenuto al controllo preventivo di legittimità delladeiil ...

