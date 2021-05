CorSport | Zielinski | Lozano | Osimhen e Insigne non sono sul mercato

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Corriere dello Sport fa la lista degli incedibili del Napoli:. Nessuno di loro sarà messo sul, in estate. Ferma restando la situazione contrattuale del capitano, di cui si discuterà a fine stagione. “La Champions è benessere, è ambizione,introiti utili e anzi necessari a mantenere il livello sempre più alto. E a conservare anche i cardini del progetto. Quattro su tutti:si affacceranno alcon l’etichetta di incedibili. Già: nonsul, non hanno prezzo. Fermo restando la questione di Lorenzo, il capitano che tra poco sarà ufficialmente in scadenza (giugno 2022): ...

'C'è una distribuzione del suo calcio sempre più verticale, una natura che sta esplodendo' Il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano, elogia Piotr. Ieri, in Spezia - Napoli , è ...Quant'è bello. Quanto ci piace Insigne quando fa l'altruista. L'ingresso fisso di Mertens continua a ...veleno in panca (a proposito si raccomanda la recente intervista di Re Carlo al...In centottanta secondi o qualcosa del genere il calcio esce dai confini della banalità e diventa arte, che seduce e ipnotizza l'Udinese ...Il Napoli ieri sera ha aperto la trentaseiesima giornata di Serie A contro l'Udinese, rifilando un netto 5 a 1 ai friulani. Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola in ...