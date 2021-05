“Ci siamo guardati e ho capito”. Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama non si nasconde (Di venerdì 14 maggio 2021) Ida Platano senza freni. La dama si è confessata sulle colonne del magazine di Uomini e Donne. Tanta carne al fuoco. Al centro delle sue rivelazioni Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La dama ha ammesso di essere rimasta stupita dal fatto che ha provato una sorta di empatia per lei ma “è stato naturale da parte mia”. Si è trovata d’accordo con lei sebbene tra loro non ci sia mai stata “troppa intesa”. Poi ha parlato di Armando Incarnato. Per Ida Platano l’atteggiamento del napoletano, che tende a nascondere determinate cose, non ha senso. Ma “prima o poi la verità viene sempre a galla”, pertanto è importante essere sinceri sin dall’inizio. Inoltre secondo lei non è mai stato ancora davvero innamorato anche se ci tiene a precisare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Idasenza freni. Lasi è confessata sulle colonne del magazine di. Tanta carne al fuoco. Al centro delle sue rivelazioni Roberta Di Padua e. Laha ammesso di essere rimasta stupita dal fatto che ha provato una sorta di empatia per lei ma “è stato naturale da parte mia”. Si è trovata d’accordo con lei sebbene tra loro non ci sia mai stata “troppa intesa”. Poi ha parlato di Armando Incarnato. Per Idal’atteggiamento del napoletano, che tende are determinate cose, non ha senso. Ma “prima o poi la verità viene sempre a galla”, pertanto è importante essere sinceri sin dall’inizio. Inoltre secondo lei non è mai stato ancora davvero innamorato anche se ci tiene a precisare ...

