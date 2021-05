Ci saremmo aspettati qualche giorno in più di riposo e invece scuola anche nei mesi estivi. Lettera (Di venerdì 14 maggio 2021) Inviata da Carlo Salvitti - Ci saremmo aspettati in questo anno scolastico inusuale, gravoso, altamente stressante e stancante, la concessione di qualche giorno in più di riposo, soprattutto agli studenti. Tutti hanno riconosciuto l’eccessiva stanchezza dei ragazzi ma nessuno ha avuto il pensiero di concedere qualche pausa aggiuntiva per riposarsi e per recuperare le energie mentali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) Inviata da Carlo Salvitti - Ciin questo anno scolastico inusuale, gravoso, altamente stressante e stancante, la concessione diin più di, soprattutto agli studenti. Tutti hanno riconosciuto l’eccessiva stzza dei ragazzi ma nessuno ha avuto il pensiero di concederepausa aggiuntiva per riposarsi e per recuperare le energie mentali. L'articolo .

