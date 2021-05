Bombe a Ponticelli, de Magistris: “Serve una risposta da parte dello Stato” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “E’ molto grave quello che sta accadendo a Ponticelli. Non è ammissibile in un tempo così ristretto l’esplosione di ordigni di così grave entità. Davvero mi auguro che ci sia un’immediata risposta da parte delle forze di polizia e della magistratura”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto nel pomeriggio al Vg21 di Canale 21. Tre Bombe e una stesa in 72 ore è il bollettino quasi da guerra che arriva dal quartiere della periferia est del capoluogo campano. “Metteremo in campo massima attenzione, massima vigilanza democratica e massima solidarietà alle persone perbene che sono la stragrande maggioranza e non possono vivere questo incubo che esploda una bomba nel loro rione. Ci vuole – conclude de Magistris – una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “E’ molto grave quello che sta accadendo a. Non è ammissibile in un tempo così ristretto l’esplosione di ordigni di così grave entità. Davvero mi auguro che ci sia un’immediatadadelle forze di polizia e della magistratura”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de, intervenuto nel pomeriggio al Vg21 di Canale 21. Tree una stesa in 72 ore è il bollettino quasi da guerra che arriva dal quartiere della periferia est del capoluogo campano. “Metteremo in campo massima attenzione, massima vigilanza democratica e massima solidarietà alle persone perbene che sono la stragrande maggioranza e non possono vivere questo incubo che esploda una bomba nel loro rione. Ci vuole – conclude de– una ...

