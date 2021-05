Bici, le città più virtuose d'Italia (Di venerdì 14 maggio 2021) La Bici è il mezzo urbano del futuro? Per scoprirlo occorre anticipare qualche considerazione, perché la città è un microcosmo in continua mutazione, come ha sottolineato l’architetto e urbanista Norman Foster chiamato a esprimersi sui fenomeni urbani in atto nelle metropoli post pandemia: «L’unica costante è il cambiamento e le città sono in continua evoluzione, imparando l’una dall’altra». Uno degli esempi portati dall’archistar è quello dell’ondata di tubercolosi a Londra, nel Seicento, che aiutò la nascita del movimento moderno in architettura con grandi finestre, luce del sole, terrazze bianche e pulite. Ora è legittimo chiedersi cosa ci porterà l’onda d’urto di questa pandemia. Sempre secondo Foster il punto di svolta delle città di oggi sarà la mobilità di persone, merci e informazioni. «In un’epoca di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Laè il mezzo urbano del futuro? Per scoprirlo occorre anticipare qualche considerazione, perché laè un microcosmo in continua mutazione, come ha sottolineato l’architetto e urbanista Norman Foster chiamato a esprimersi sui fenomeni urbani in atto nelle metropoli post pandemia: «L’unica costante è il cambiamento e lesono in continua evoluzione, imparando l’una dall’altra». Uno degli esempi portati dall’archistar è quello dell’ondata di tubercolosi a Londra, nel Seicento, che aiutò la nascita del movimento moderno in architettura con grandi finestre, luce del sole, terrazze bianche e pulite. Ora è legittimo chiedersi cosa ci porterà l’onda d’urto di questa pandemia. Sempre secondo Foster il punto di svolta delledi oggi sarà la mobilità di persone, merci e informazioni. «In un’epoca di ...

Advertising

CarloCalenda : Lavori della ciclabile sul Tevere bocciati dalla Soprintendenza perché sbagliati e ora da rifare. Gli assessori Mel… - cadfrnk88 : RT @Italia: La 6a tappa porta il #GiroE ad Ascoli Piceno, città delle cento torri. Da godere anche in bici, per finire con un aperitivo al… - ItalyinCQ : RT @Italia: La 6a tappa porta il #GiroE ad Ascoli Piceno, città delle cento torri. Da godere anche in bici, per finire con un aperitivo al… - _Perrottella : RT @MarcoBallini: ...mentre qua si combatte per impedire il transito delle bici nel parco di Villa Ada - BELLISS16414189 : RT @Italia: La 6a tappa porta il #GiroE ad Ascoli Piceno, città delle cento torri. Da godere anche in bici, per finire con un aperitivo al… -