Berlusconi è morto? La verità di Zangrillo (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo l’ultimo ricovero avvenuto martedì scorso in seguito alle condizioni di salute non ottimali, dopo aver anche contratto il Covid, sembra che Silvio Berlusconi sia peggiorato nelle ultime ore. A partire da Matteo Salvini, molti avevano fatto trapelare la preoccupazione per l’ex premier: ora, sulle voci di corridoio che parlavano di una presunta morte è intervenuto anche il dottor Zangrillo. Silvio Berlusconi è stato ricoverato martedì scorso all’Ospedale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo l’ultimo ricovero avvenuto martedì scorso in seguito alle condizioni di salute non ottimali, dopo aver anche contratto il Covid, sembra che Silviosia peggiorato nelle ultime ore. A partire da Matteo Salvini, molti avevano fatto trapelare la preoccupazione per l’ex premier: ora, sulle voci di corridoio che parlavano di una presunta morte è intervenuto anche il dottor. Silvioè stato ricoverato martedì scorso all’Ospedale Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

vibeney : È MORTO BERLUSCONI? - DrKing77 : È morto Silvio!!! #Berlusconi - JohSogos : @Larabrusi Lo so ,ti stavo informando sulla cosa per dire che per me non era vero ed infatti non lo era ..Berluscon… - merimascherpa : RT @ilpinz: Fonti informate dicono che Berlusconi è morto e stanno aspettando la chiusura delle borse per dare la notizia. Vendete le azion… - generacomplotti : RT @paolochiariello: #Juorno #Berlusconi sta bene, smentita la fake news della sua morte -