Barbara D'Urso gaffe incredibile: "Auguri….Little Tony" ma l'artista è morto

Vediamo insieme che cosa è successo nella giornata di ieri a Barbara D'Urso che ha commesso un'incredibile gaffe, senza farlo volontariamente.

Durante il suo programma che è andato in onda nella giornata di ieri, Barbara D'Urso ha commesso un errore, davvero particolare. Ovviamente non lo ha fatto volontariamente, ma appena ha capito cosa è successo si è scusata per l'accaduto.

Capita a tutti di sbagliare, e i presentatori televisivi non sono una categoria esente dall'errore, soprattutto se vanno in onda in diretta e non è possibile modificare o cancellare.

